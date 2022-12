Yemi A. D. pro Novinky: Ve vesmíru strávím šest dnů

Jak to celé dobrodružství začalo?

Na mém studiu v Americe, kam jsem nastoupil na dvouleté stipendium. Na jeho začátku si musíte vybrat nějakou organizaci, projekt, který bude posouvat společnost dopředu. Spolužáci přišli s řadou skvělých projektů, já přišel s tím, že chci letět do vesmíru (smích). Když to ale slyšeli, okamžitě mě podpořili. Řekli, že je to skvělý nápad. Ta jejich podpora mě nakopla. Dostal jsem odvahu do všeho jít.

Vy jste si v momentě, kdy vás projekt napadl, nevěřil, že ho uskutečníte?

Nevěřil jsem spíš tomu, zda je to reálné. Jinak já jsem po letu do vesmíru toužil odjakživa. Nevěděl jsem ovšem, zda je možné se probojovat mezi tolik lidí, již mají stejný sen. Ti spolužáci mi dali sílu zkusit se o to pokoušet. Musel jsem i pár věcí obětovat. Na konec to ale, jak vidíte, vyšlo. Ukázalo se, že nápad stojí za to.

Foto: Dearmoon Project, Reuters Japonský miliardář Jusaku Maezawa a osm členů jeho posádky, Yemi A.D. je čtvrtý zleva

Ještě mi k tomu řekněte, jak jste hledal cestu k japonskému miliardáři, který vše platí.

To bylo jinak. Kamarád Petr Vágner mi asi před třemi lety ukázal článek, který psal o tom, že Jusaku Meazawa chce do vesmíru vzít osm umělců. Já v tu chvíli řešil určitou zakázku, klienta, nic nešlo podle mých představ. Byl jsem naštvaný.

A on za mnou přišel a ukázal mi ten článek se slovy: Ty se tu rozčiluješ a tady Jusaku Meazawa chce vzít umělce do vesmíru, to bys měl zkusit.

Podíval jsem se na vše důkladněji, uložil do paměti a půl roku jsem o tom přemýšlel. Říkal jsem si, to je super. Když přišla v americké škole motivace zvenku, můj projekt se ve mně spojil.

Máte vysvětlení proto, proč si vybrali z tolika zájemců právě vás?

Abych přiblížil výběrový proces. Trval tak rok a půl, za celou dobu jsem musel doložit, vysvětlit spoustu věcí. Musela jste mimo jiné vědět, co budete dělat se zkušenostmi, které ve vesmíru zažijete. Musel jsem ukázat i to, jaký jsem. Zjišťovali, jestli vyděláváte jen peníze, anebo se věnujete i něčemu, co přináší prospěch společnosti.

Asi bych proto neuspěl, kdybych si řekl: poletím do vesmíru, a neměl za sebou historii, která by dokládala, že jsem konzistentní v tom, co dělám. Ta investice je přece jen obrovská. Každé místo v lodi stojí neskutečně moc. Proto je pro organizátory důležité, aby si byli jistí, že ti, co letí, budou umět zkušenosti využít. Nejde jen o samotnou cestu. Musíte zvládnout i to, co je před ní a po ní.

Podstupujete kvůli ní nějaký trénink? Zdravotní vyšetření?

Zdravotní vyšetření mám za sebou. Jejich součástí byla série testů, které jsem v podobném rozsahu nikdy nezažil. Jimi ale procházela spousta kandidátů. Tréninky mám před sebou. Ty se ještě nastavují.

Kdy máte letět? A odkud?

Let je plánovaný na rok 2023. Poletíme ze Spojených států.

Jak dlouho vše bude trvat?

Je to šestidenní cesta. Je to historicky první civilní mise k lunární orbitě Měsíce. Tři dny poletíme k ní. Následně ji obkroužíme a vrátíme se na Zem. To je na tom skvělé. Lety, které sledujeme nyní, jsou omezeny kilometry, určitou hranicí. My se dostaneme daleko dál. Měsíc je od Země vzdálený přes 384 tisíc kilometrů.

Jaký je to pocit být druhý Čech ve vesmíru po Vladimíru Remkovi?

Já podobné pocity ani nemám. Je to pro mě hlavně dechberoucí, že se to vůbec děje. Vzbuzuje to ve mně velkou pokoru. S maminkou vzpomínám na to, co všechno se muselo stát, abych došel až sem, abych byl připravený si na takovouhle šanci sáhnout.

Ukázalo se taky, že všechno špatné je k něčemu dobré. Že i špatné věci vás někam posouvají a vy nevíte, kam dojdete. Ukázalo se navíc, že má smysl snít a věřit ve věci, kterým ostatní nevěří.

Co je váš další sen?

Sen?… Musím říci, že se spíš zpomaluju v tom, co dělám. Vždycky jsem měl rozjetých víc projektů. Dělal toho spoustu naráz. V tomhle mě zastavila pandemie. Uvědomil jsem si, že bych svou kreativitu chtěl věnovat jiným, jinde. To, co mě teď čeká, je turné ve školách, kde učím děti kreativně myslet.

Právě na nich to jednou bude. Jsme na hranici, kdy se svět kolem nás mění. Pokud jim nedáme šanci, aby byly součástí těchhle změn, aby se v mladí podílely na tvorbě budoucnosti, bude to špatné. Rozjel jsem v tomhle směru v Americe hned několik projektů. Hledám v nich společně s nimi mimo jiné formy svobody, což jsou podle mě témata, která jsou pro lidi důležitá.