První z nových evropských astronautů poletí do vesmíru v roce 2026

První z pěti nových evropských kariérních astronautů poletí do vesmíru v roce 2026, ostatní do roku 2030. Na středeční tiskové konferenci ve středisku Evropské kosmické agentury (ESA) v německém Kolíně nad Rýnem to prohlásil šéf výcviku Frank De Winne. ESA představila nové kandidáty na kariérní a také záložní astronauty loni v listopadu, mezi náhradníky je i český stíhací pilot Aleš Svoboda.

Noví kandidáti na astronauty ESA zahájili výcvik.Video: Reuters