Sváteční výzdoba na poslední chvíli

Ústředními aktéry jsou suchá plodenství okrasného česneku (Allium) a bolševníku obecného (Heracleum sphondylium). Česnek vytváří koule tak perfektní, jako jsou ty ze skla. Pěstuje se snadno z cibulí vysazených na podzim, vykvétá v květnu a po odkvětu okouzluje strukturou až do zimy.

Ze zimní procházky si přineseme borové šišky a pěknou větev, nejlépe přizdobenou zlatými a stříbrnými brožemi lišejníků a křivolakou jako paroží šesteráka. Větev naaranžujeme do vhodné nádoby. Pak k ní tavnou pistolí přilepíme barevné česnekové koule zbavené stonku a důkladně vyschlé šišky.

Poté kouli pověsíme a postupně ze všech stran do ní napícháme česneková plodenství, jejichž stonky jsme předem sestřihli na stejnou délku.

Kruhový korpus z pěnové hmoty položíme na stůl a do lícové strany zapícháme těsně vedle sebe obarvené kouličky česneku se stonky zkrácenými na délku asi 7 cm.

Korpus vezmeme do ruky a po celé jeho vnější straně do něj zasuneme svazečky blýskalky nebo její rovnocenné náhrady, jako jsou bobkovišeň (Prunus laurocerasus) či mahónie (Mahonia).

Do vázy zatlačíme aranžovací hmotu, lhostejno zda na živé rostliny, či suchou vazbu. Stonky česneku s plodenstvími po krajích červenými a vprostřed šmrncnutými bílou barvou sestříháme do různých výšek a vypícháme do tvaru pyramidy. Doplníme je kapradím.