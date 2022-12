Vánočně nazdobený dům ve městě, kde je sníh vzácností

Lidé všech věkových kategorií přicházejí do pobřežního města Fish Hoek na Kapském poloostrově, aby se potěšili pohledem na dům vyzdobený více než 200 000 vánočními světly. Jeho majitelem je Matthew Haines, který se jako dítě zamiloval do vánočního osvětlení a který nyní ozdobil svůj domov tisíci blikajícími žárovkami, aby po těžkých covidových letech vnesl do života lidí z okolí trochu sváteční nálady.