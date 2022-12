Jaké trendy letos vládnou vánočním dekoracím

Vévodí jim přírodní tóny, od těch nejsvětlejších až po tmavé. To vše v kombinaci s bílou barvou. A ke slovu přicházejí i glitry.

Pokud máte raději podzimní přírodu, zkuste výzdobu ladit více do teplejších přírodních barev, jako je hnědá či zelená. Designéři tento trend nazývají Bohemian Forest. Mezi ozdobami najdete jak skleněné šišky, žaludy, zvířátka i figurky, tak dřevěné svícny i lucerny. Sortiment doplňují umělohmotné stromečky, věnce nebo girlandy.

Pohodu do svého domova vnesete také výzdobou v duchu Together Again (pozn.: ve významu Opět spolu) v tradičních vánočních barvách. Tématu dominují hraví houpací koníčci, perníčky, elfové, Santové či děti. V dekoru tradičních vánočních barev lze najít i sortiment zútulňující domov – věnce, girlandy nebo keramické svícny.