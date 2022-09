Ukrajinci postupují, Rusko narychlo verbuje

Podle čtvrtečního vyjádření washingtonského Institutu pro studium války (ISW) roste tlak na ruské zásobovací linie a pozice východně do Charkova. Ukrajinské jednotky už působí jihozápadně od Izjumu, u Lymanu a Jampolju a také na východním pravém břehu řeky Oskil, když od okupantů vyčistily její levý břeh.

Potvrzují to i ruské zdroje. Milice samozvané Doněcké lidové republiky na svém účtu na Telegramu uvedla, že nepřítel u Lymanu, který se Ukrajinci snaží dobýt, neprojde. Zveřejněny byly u záběry škod ve městě po posledním ukrajinském ostřelování.

Podle ISW Kreml zareagoval na porážku pod Charkovem zdvojnásobením své skryté mobilizace. Všeobecnou mobilizaci nespustil, i když k tomu byl vyzýván. Znamenalo by to vyhlásit válku, a to ruský prezident Vladimir Putin nechce. Dál tvrdí, že Rusové provádějí na Ukrajině „zvláštní vojenskou operaci“.