Rusko rozmístí v Bělorusku taktické jaderné zbraně. Putin se domluvil s Lukašenkem

Putin uvedl, že Moskva krokem neporuší žádné dohody o nešíření jaderných zbraní. Podle agentur poukázal na to, že Spojené státy rozmístily jaderné zbraně na území svých evropských spojenců.

K umístění taktických jaderných zbraní by mělo dojít do 1. července, uvedla agentura Reuters. Minsk by neměl mít nad zbraněmi kontrolu, dodal Putin.