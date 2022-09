Rusko musí do války posílat zraněné. Posily odmítají bojovat

Rusko údajně masivně ruší plánované nasazení posil do „speciální operace“ na Ukrajině kvůli odmítnutí vojáků se bojů účastnit. Na svých stránkách to uvedlo Hlavní zpravodajské ředitelství ministerstva obrany Ukrajiny. Ruští armádní lékaři dostali pokyn, aby kvůli nedostatku vojáků poslali zpátky do války i ty, kteří se léčí se zraněním nebo mají naplánované operace.