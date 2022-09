USA pomohly Kyjevu nasměrovat ofenzívu. Využily simulace válečných her

Spojené státy přiznaly, že pomohly Ukrajině s nasměrováním současné ofenzívy do Charkovské oblasti. Využily přitom metody simulace válečných her, uvedl list The New York Times. Simulace prý Ukrajince odvedly od původního plánu rozsáhlého útoku na jihu.

Foto: Ammar Awad, Reuters Ukrajinští tankisté u Bachmutu