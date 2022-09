Rusko by mohlo zneužít zprávu MAAE k uznání okupace, varuje institut

Washingtonský institut upozornil na některé body zprávy, z nichž tato hrozba plyne. Ve spletitém jazyku dokumentu stojí, že Ukrajina zůstává provozovatelem záporožské jaderné elektrárny a je dál odpovědná za její bezpečný provoz.

Jaderní inspektoři našli škody blízko reaktorů záporožské elektrárny Evropa

Zpráva ale zároveň uvádí nejen to, že v jaderné elektrárně je umístěna ruská vojenská technika ve dvou halách s turbínami a na dalších místech, ale také, že na místě působí experti ruského Rosatomu. Ti by se mohli vměšovat do řízení elektrárny a ovlivňovat rozhodování, což by mohlo vytvářet třenice.

Zpráva varuje, že přítomnost Rusů vytvořila podmínky zvyšující riziko, že by mohla nastat nouzová situace a významně zvětšila nebezpečí, že pracovníci elektrárny nebudou schopni při krizi rychle a účinně zasáhnout.

Zapojit Rusy do řízení znamená uznat okupaci

Institut upozorňuje, že MAAE nemůže zapojit Rusko přímo do řízení provozu elektrárny, aniž by mlčky přiznalo, že Rusko má jistá práva být konzultováno. Ruský prezident Putin by toho mohl využít a pokusit se vytvořit proces obdobný minským dohodám, které zajistily příměří na Ukrajině v roce 2015.

V Záporožské jaderné elektrárně si hrajeme s ohněm, varoval šéf MAAE Zahraniční

Nyní by se Putin mohl pokusit o vytvoření podobného mechanismu, který by podkopal práva Ukrajiny na teritoriální integritu a připravil ji o kontrolu nad mnohem větší územím okupovaným nyní Rusy, než to udělaly minské dohody