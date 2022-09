Problém je, že Rusko nevnímá jaderné zbraně jako my, varuje expert

Od našeho zvláštního zpravodaje.

Podle Marshalla stojí Západ obrovským dilematem. Ruský vládce Vladimir Putin v pátek oznámil anexi okupovaných území na Ukrajině, s odkazem na pseudoreferenda s vymyšlenými výsledky.

Moskva už avizovala, že jakýkoli útok na tato území bude nyní vnímán jako útok na Ruskou federaci. „Co budeme dělat? Řekneme Kyjevu, že do této oblasti může střílet rakety darované NATO, nebo ne?“ ptal se Marshall.

O jaderné válce neuvažují stejně jako my, protože ji vidí v jiném měřítku. Pokud to v zoufalství použijí, tak co uděláme my? Já to nevím, protože nic takového se nikdy nestalo.

Západní státy výsledky zfalšovaných „referend“ neuznávají. Ukrajina zase tvrdí, že se na její strategii nic nemění a chce ruské síly zatlačit zpátky na jejich území. Marshall však upozorňuje na jednu paralelu, která naznačuje, že tomu tak možná nebude.

„Na Krym nebyly vypáleny rakety dlouhého doletu. Jedna raketa tam sice šla, ale dodnes nevíme, jestli to byla raketa NATO, nebo nějaká raketa dlouhého doletu, o které zatím nevíme. Neudělali to, protože to Rusko považuje Krym za své legální území,“ uvedl Marshall.

Rovněž se podle něj nedá vyloučit, že Rusové použijí jaderné zbraně. Obecně platí poučka, že jaderné zbraně jsou od toho, aby se jimi státy vzájemně odstrašovaly, nikoli aby je využívaly, jelikož by to fakticky vedlo k apokalypse. To zde ale podle Marshalla neplatí.

Nejhorší scénář je, že nezareagujeme

Rusové mají totiž ve své doktríně vepsanou možnost takzvaných „taktických mikrojaderných“ zbraní, jejichž síla odpovídá asi jednomu procentu toho, co USA na konci druhé světové války použily proti Hirošimě.

V souvislosti s tímto tématem nadhodil Marshall nejhorší a nejlepší scénář konce války na Ukrajině. Nejlepší: „Rusko nevyhraje. Ukrajina neprohraje. Výsledkem bude Rusko, které se cítí pohodlně v rámci svých vlastních hranic, a Rusko, se kterým můžeme obchodovat.“

Nejhorší scénář? „Taktická jaderná střela, na kterou nebude reagováno. Evropská unie se rozpadne na fragmenty a NATO ztratí svou nově nabytou sebedůvěru.“

Dodal, že pokud Rusko vyhraje nebo uzavře příměří za svých podmínek, je jen otázkou času, kdy se vrátí pro další území. „Možná za pět let? Je to jen otázka geografie,“ připomněl své základní pravidlo.