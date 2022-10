Pokud Putin použije jadernou zbraň, NATO zlikviduje veškeré ruské síly na Ukrajině, řekl generál

Petraeus se v televizi vyjádřil k možnosti, že by Rusko nasadilo na Ukrajině jaderné zbraně, přičemž zdůraznil, že o možné americké odpovědi nehovořil s americkým bezpečnostním poradcem Jakem Sullivanem.

„Čistě hypoteticky, mohli bychom odpovědět kolektivním úsilím pod vedením NATO, při němž by se odstranily všechny ruské konvenční síly, které vidíme a identifikujeme na bojišti na Ukrajině a také na Krymu, a každá loď v Černém moři,“ prohlásil Petraeus.

Nelze nezasáhnout

Generál vysvětlil, že by Spojené státy zasáhly, i kdyby nešlo o přímý útok na členskou zemi Aliance, kdy se spouští článek 5 Washingtonské smlouvy o kolektivní obraně, neboť Ukrajina není součástí NATO. „Bylo by to tak strašné, že musí přijít odpověď - to nemůže zůstat bez odpovědi,“ uvedl generál ve výslužbě, který si na rozdíl od armádních činitelů v aktivní službě může dovolit vyjadřovat se o možných vojenských plánech veřejně.

Zdůraznil, že v žádném případě netouží po jaderné konfrontaci: „Nechcete se opět dostat do jaderné eskalace. Ale musíte ukázat, že to není v žádném případě akceptovatelné.“

Petraeus se domnívá, že po posledních porážkách na východě Ukrajiny, kde ruské jednotky ustupují, je šéf Kremlu „zoufalý“. Svědčí o tom vyhlášení částečné mobilizace, proti níž se mnozí bouří, i oznámení anexe čtyř oblastí Ukrajiny. Ruské jednotky byly zatlačeny dále na východ od osvobozeného Lymanu v Doněcké oblasti a byla prolomena obranná linie v Chersonské oblasti.

„Situace na bojišti, které čelí, je myslím, nezvratná,“ řekl stanici ABC bývalý ředitel CIA. „Žádné zmatené mobilizace, které se jinak popsat nedají, žádný počet anexí, a dokonce ani žádné množství zastřených jaderných hrozeb ho nemůže dostat z této situace. Ani použití taktických jaderných zbraní na bojišti to nezmění. V určitém okamžiku to bude muset být uznáno. V určitém bodě budou muset začít jednání, a ta budou, jak řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, naprostým koncem,“ řekl generál.

Upozornil nicméně, že ruské jaderné hrozby je třeba brát vážně.

Útok na místa, kudy přichází pomoc ze Západu

Republikánský senátor Marco Rubio, který je členem senátního výboru pro zahraniční vztahy, stanici CNN řekl, že je možné, že by mohl Putin zaútočit na místa, kudy přichází pomoc na Ukrajinu, a to i v Polsku. I když si je Rubio vědom jaderné hrozby, nejvíce se obává „ruského útoku na území NATO, zaměřeného například na letiště v Polsku nebo na nějaké jiné místo distribuce (vojenské pomoci)“.

„Na to musí NATO reagovat,“ řekl.

I když je obeznámen s tajnými materiály, bránil se tomu, aby jasně řekl, že Rusko připravuje jaderný útok na Ukrajinu: „Samozřejmě je dnes toto riziko pravděpodobně vyšší než před měsícem.“

Podle něj by ale Rusko před nasazením jaderných zbraní udělalo ještě nějaký krok: „Může udeřit na některý z těchto logistických bodů. A tento logistický bod nemusí být na Ukrajině. Pro ně je to oblast, na kterou se zaměřují nejvíce, protože má taktický význam. A myslím, že to (Putin) považuje za méně eskalující. NATO možná ne.“