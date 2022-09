Putin přikrmil jaderného strašáka

„Ti, kdo se nás snaží zastrašit jadernými zbraněmi, by si měli dát pozor, aby se to neobrátilo proti nim. Pokud dojde k ohrožení územní integrity naší země a pokud jde o ochranu našich občanů, použijeme všechny dostupné prostředky, a to neblufuju,“ zdůraznil Putin v projevu, v němž sice informoval národ o částečné mobilizaci, část svého poselství ale směroval k Západu a jeho občanům.

Ruský prezident sice dává bedlivý pozor na to, aby jadernými zbraněmi nikdy přímo nepohrozil, zároveň ale nikdy neopomene připomenout, že je Rusko má, a když na to přijde, nebude váhat s jejich použitím.

Putinův projev přišel den poté, co separatistická území na východě a jihu Ukrajiny oznámila, že narychlo uspořádají referenda o připojení k Rusku. Kromě toho, že to Moskvě poskytlo záminku k mobilizaci, by to mohlo posloužit také jako argument pro masivnější údery na Ukrajině, které by mohla Moskva nově vydávat za obranu ruského území.

Bidenovo varování

Na otázku, co by nastalo, kdyby Rusko na Ukrajině skutečně použilo jaderné zbraně, v sobotu částečně odpověděl americký prezident Joe Biden. Byť si i on dával pozor, aby jadernou odvetu přímo nezmínil.

Nedělejte to, odpověděli bychom, varoval Biden Putina před použitím jaderných zbraní Zahraniční

V pořadu 60 Minutes na stanici CBS dostal Biden otázku, jak by USA reagovaly na úvahy Ruska použít chemické nebo taktické jaderné zbraně v konfliktu na Ukrajině. Úspěchy ukrajinské ofenzivy totiž můžou Rusko podle moderátora pořadu Scotta Pelleyho zahnat do kouta.

„Nedělejte to,“ zopakoval třikrát Biden. „Změnilo by to tvář válečných konfliktů jako nic jiného od dob druhé světové války,“ dodal Biden.