Nově objevené Putinovy plány: Celá Ukrajina měla do 10 dnů padnout a v srpnu splynout s Ruskem

Rusko plánovalo dobýt Ukrajinu za deset dnů. Plyne to ze zajištěných dokumentů a plánů na invazi, které byly podepsány ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Uvedl to Královský institut spojených (zpravodajských) služeb RUSI navázaný na britskou armádu. O jeho zjištěních informovaly televize Sky News a list The Daily Telegraph.

Foto: Alexander Ermochenko, Reuters Ruský tank v Mariupolu