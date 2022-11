Pro pokračování války je jen čtvrtina Rusů, většina chce vyjednávat

Počet přívrženců mírových jednání začal podle ředitele Levady Denise Volkova rychle růst po vyhlášení mobilizace 21. září: „Jde o neochotu občanů osobně se zapojit do bojů,“ vysvětloval Volkov, podle něhož byla podpora válce od počátku sice vysoká, ale „deklarativní“. Lidé tady pokládali válku za něco, co se jich osobně netýká. Po mobilizaci ale osobní ohrožení vzrostlo a lidé zatoužili po mírových rozhovorech. Většina to ale podle Volkova ponechává na rozhodnutí úřadů ve stylu „my bychom to chtěli, ale rozhodnou oni“.