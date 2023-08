Musk mluvil s Putinem a napadlo ho vypnout Ukrajincům internet

Amerického miliardáře Elona Muska nepřestává znervózňovat jeho klíčová role v rusko-ukrajinském konfliktu. Začal proto zvažovat, že Ukrajincům odpojí internet, který zemi prostřednictvím satelitní sítě Starlink poskytuje od loňského začátku invaze. S ruským prezidentem Vladimirem Putinem prý situaci konzultoval a s Kremlem udržuje kontakty trvale. Upozornil na to tento týden list The New Yorker.

Foto: Gonzalo Fuentes, Reuters Miliardář Elon Musk