Ministři EU se neshodli na plošném zákazu víz pro Rusy. Ty pouze zdraží

Od začátku války na Ukrajině překročil hranice do Evropské unie z Ruska téměř milion ruských občanů. „To se stalo pro sousedící státy bezpečnostním rizikem. Kromě toho jsme viděli, jak řada Rusů cestuje za zábavou a nákupy, jako by žádná válka na Ukrajině nebyla. Nemůžeme dělat, jako by se nic nedělo. Již existují zákazy pro osoby podporující Putinův režim. Z politického hlediska jsme se shodli na tom, že je třeba něco udělat,“ uvedl na tiskové konference šéf unijní diplomacie Josep Borrell.