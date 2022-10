Bojujte radši za nezávislost Ičkerie, vzkazuje Kyjev kadyrovcům

Kadyrov se k vymazání ukrajinských měst vyjádřil na Telegramu poté, co si kolem 40 mrtvých a 60 raněných vyžádal zásah základny jeho bojovníků na jihu Ukrajiny v pondělí v noci.

„Odpovídáme podle mého slabě. Pokud přiletěla střela na naši stranu, do našeho regionu, pak musíme vymazat ukrajinská města z povrchu země. Aby pochopili, že je nesmí ani napadnout, že by stříleli po nás,“ řekl Kadyrov, podle kterého Západ již vyčerpal možnosti, jak by mohl reagovat na nemilosrdnější ruský postup.