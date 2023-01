Zabili Kennyho, parchanti. Vaculíkův hlas je symbolem animáků

„South Park je jeden z nejtěžších seriálu, co se dabingu týče. Ono to vypadá jako lehká práce, ale my jsme dabovali klidně šest dílů za jeden den. Je to obrovský nápor na hlasivky, protože celou dobu mluvíte změněným hlasem. Doma se mi pak už moc mluvit nechce,“ vysvětluje Vaculík v podcastu.