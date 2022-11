Kultovní hlas dokumentů či Rockyho: Když po něčem toužím, tak to nikdy nevyhraju

Kromě Rockyho Balboi nebo postavy Maceho Windu ze Star Wars už třicet let dabuje také fiktivní postavu psa Scooby-Doo, ke které se herec dostal náhodou. „Mám takovou vlastnost, že když po něčem toužím a je to v konkurzu, tak to nikdy nevyhraju, a když mě něco vůbec nezajímá, tak to vždycky vyhraju. Takhle jsem vyhrál Scooby-Doo,“ vzpomíná.