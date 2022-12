Svině klouzavý. Dabovat Julii Roberts je složité, hodně mlaská

Hlas Nely Boudové je s americkou herečkou neodmyslitelně spojen nejen ve filmech a například i v reklamách. „Když ona natočí reklamu třeba na parfém, tak ji i v reklamě dabuji já. To mám ráda. Jednou jsem zažila, že ji daboval někdo jiný, a přiznám se, že mě to zarazilo. Ale to jsou takové malichernosti života. Jsou i jiné herečky, jsem s tím smířená,“ říká Boudová, která prozrazuje zajímavý detail.