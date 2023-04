Velikonoční týden bude studený, o sněhové vločky nebude nouze

První dubnový týden bude teplotně podprůměrný. Počasí ve vrátí do zimy kvůli studenému severovýchodnímu proudění, které se do Česka dostává, a nahoru půjdou teploty jen pozvolna. Novinkám to sdělila meteoroložka Dagmar Honsová.

Foto: Dalibor Glück, ČTK Buchlovice, Uherskohradišťsko. Pracovník v sadech udržuje oheň v sudu mezi kvetoucími meruňkami. Opatření má zabránit tomu, aby květy ovocných stromů zmrzly.