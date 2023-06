Přípravy na karlovarský filmový festival vrcholí

„Desítky kamionů přivezly festivalový nábytek, výzdobu, festivalové sochy, počítače, televize. Jenom stavba KVIFF.TV Parku zabrala deset kamionů. Dá se tedy říct, že během posledních čtrnácti dnů sem najela snad půlka republiky se svými nákladními vozy, a to mluvím jen o festivalu. U našich partnerů je to možná ještě dvakrát tolik,“ řekl Lintimer.

Že je hotovo, si Petr Lintimer podle svých slov řekne až v pátek, v den slavnostního zahájení festivalu. „I když v mých očích to asi nebude hotové nikdy. Vždycky najdu něco, co by se dalo poupravit,“ dodal.