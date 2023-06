Festivalové pokladny se otevřou už ve čtvrtek

K dispozici bude v letošním roce dvacet pět festivalových pokladen. „Z toho patnáct pokladen bude v Thermalu a v jeho bezprostřední blízkosti dalších šest, a to včetně pokladny Last Minute,“ prozradila mluvčí festivalu. „Další dvě pokladny budou v Gandhotelu Pupp a stejný počet bude i ve stanovém městečku na Rolavě,“ doplnila Donátová.

Pokladny zřízené mimo prostory Thermalu budou otevřené až v pátek, a to od osmi hodin ráno. Většina z nich bude k dispozici do půlnoci. Pouze v Puppu do deseti a Vodafone pokladna v Thermalu do osmi hodin večer. Zvláštní případ jsou pokladny ve stanovém městečku, které zavírají v poledne, protože to již jsou batůžkáři dávno v centru festivalového dění.