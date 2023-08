ŽEBŘÍČEK: Kazma rekordně převálcoval Barbie i Oppenheimera

Doplnil, že Kazmův projekt přeskočil české uvedení celosvětových trháků Padesát odstínů šedi (256 000 diváků), Harry Potter a relikvie smrti – část 1 (248 000 diváků), Hobit: Bitva pěti armád (243 000 diváků) nebo Avatar: The Way of Water (242 000 diváků). Úspěšnější byl naopak film Avengers: The Endgame, na nějž přišlo v prvních čtyřech dnech 344 000 lidí.