Vocasy na tripu. V českém znění Ondřej Brousek a Jan Šťastný

Nekorektní zábavná sonda do jiných než lidských životů. To je nový film, který se v polovině srpna dostane i do našich kin pod českým názvem Vocasy na tripu. Hlavními hrdiny jsou psi, kteří řeší své starosti, radosti, milostná vzplanutí i samotu a odmítnutí. Tvůrci tvrdí, že takový snímek tu ještě nebyl. Distributor teď zveřejnil jeho český trailer.

Trailer k filmu Vocasy na tripuVideo: CinemArt

Článek Své hlasy pro komedii nazvanou v originále Strays (výraz pro zaběhnuté zvíře - pozn. red.) čtyřnožcům propůjčili Ondřej Brousek, Jan Šťastný, Oldřich Hajlich, Bohdan Tůma, Anna Brousková a Aleš Procházka. Foto: CinemArt Vocasy na tripu. Společně zavedou diváky do světa extrémně roztomilého psa Rega, jehož ovšem páníček Doug příliš nemiluje. Ze všech sil se ho proto pokouší zbavit. Což se mu jeden den podaří, zdánlivě. Netuší, že tím, že Rega opustil, mu umožnil konečně dospět, čímž spustil události, které rozhodně řešit nechce. Foto: CinemArt Vocasy na tripu. Hafan se totiž rozhodne domů za každou cenu vrátit, s jediný cílem: pomstít se. S sebou si vezme i nové kámoše, s nimiž na dlouhé cestě potkávají nejrůznější překvapení, včetně sexuchtivých sádrových trpaslíků, hladových orlů, halucinogenních houbiček či zábavní pyrotechniky. Film režiséra Joshe Greenbaumaa má premiéru v českých kinech 17. srpna. Vzhledem k tématu do nich vstupuje s nálepkou „mládeži do 15 let nepřístupný“.