Kazma ve Varech: Musím zmizet, než přijde pan Bartoška

Říkáš, že tahle je akce něčím, co tady nikdy nikdo neudělal. V souvislosti se svým filmem používáš podobné superlativy. Řekneš nám pointu svého filmu?

Pointa mého filmu byla ta, že… Mám zkrátka pocit, že všechny ty filmy vznikají úplně stejně. Ve stejných podmínkách, stejným postupem, všichni to dělají stejně. My jsme to natočili tak, jak to ještě někdo nikdy na světě nenatočil. Je to koncipované tak, že to filmem nekončí, ale teprve začíná.

Dobře. O čem ale bude?

Chcete vidět příběh? Tak to je to jediné, co chci, aby se diváci dozvěděli až 17. srpna v kinech.

A ty jsi hlavní hrdina?

Vypadám tak.

Ne.

(Smích) To cením… Tak hele, celé jsem to napsal, částečně, spíš z velké části režíroval. Celé jsem to zaplatil. A šel jsem na casting, vybrali mě.

To je další otázka. Kdo to platí? Kolik to stálo?

Ha, bože… My jsme teď určitě přes 70 miliónů v nákladech…

Kolik peněz jsi měl na účtu?

... Potřebujeme, aby hodně lidí přišlo do kina.

Dobře. Tak jsem ještě pochopila, že Tajný zákop existuje a bude součást tvého filmu. Bude mít premiéru v srpnu. Ale bude mít premiéru i Tajný zákop?

Bude mít premiéru v rámci filmu… To znamená, že to bude takový film ve filmu.

Nemyslíš si, že někoho z těch herců naštveš? Nebo jednoduše dostali zaplaceno za práci a je jim to jedno?

Já sám bych asi nebyl rád, kdybych hrál v něčem jiném, než jste mi řekli. Chápu, že budou naštvaní. Budou mít na to právo. My jsme připravení čelit čemukoli po všech stránkách, uvidíme, co přijde.

Kazma a jeho akce na 57. ročníku MFF KV Tisková konference byla svolaná distribuční společností Bontonfilm. Ta informaci o natáčení nového válečného filmu Tajný zákop avizovala již v půlce června. Na 57. ročníku MFF KV se ukázalo, že šlo o mystifikaci.

Influencer je znám tím, že bývá předem dohodnutý s těmi, koho se videa týkají. Možná i proto se ani jeden z herců, kteří hráli v Tajném zákopu, proti možnému zneužití svého jména neohradil. Zatím.

Není ani vůbec jisté, zda Kazma film točí, tudíž není ani jisté, že půjde do kin. I to může být součást "hry".

Hezky jsi využil možnosti, že běží filmový festival. Nemyslíš si, že budou naštvaní i lidé z vedení festivalu?

Musím zmizet, než přijde pan Bartoška. Jo?

