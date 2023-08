RECENZE: Kazma? Produkce filmu Onemanshow vítězí nad tvorbou

Přesto nevzniklo nic o mnoho jiného než do rozměru celovečerního filmu natažený další díl jeho show, stejně jako všechny ostatní překypující sebeláskou a sebestředností, na o(b)div stavěnou podporou potřebným a halasným vykřikováním, že něco takového tu ještě nebylo a zbourá to kina.

I kdyby, neznamená to, že Kazma natočil dobrý film, ale jen to, že kinaři, producenti a distributor vydělají. A o peníze tu jde zjevně především. Scénář si vzal za vzor Dannyho parťáky. Kazma v něm dává dohromady ke svým kumpánům ještě partu odborníků různých profesí od kopáčů až po ajťáky, s cílem převézt podvodně sázkovou kancelář a získat peníze na vyplacení vyděrače.

Že je Bartošek herec, si, doufám, nemyslí ani on sám. Pokud to nevěděl předem, pohledem na plátno by to měl zjistit, byť jeho samolibost takové prozření možná vylučuje. Tím spíše, že mezi další účastníky akce svým výkonem vlastně docela zapadne a herecké výkony jsou tak jednou z mála vyrovnaných, byť nekvalitních složek filmu.