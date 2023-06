Krev na airbagu, DNA na nedopalku. Policisté hledali řidičku, která utekla od vážné nehody

K jejímu usvědčení vedly stopy DNA na nedopalku cigarety a krve z vystřeleného airbagu. Policisty neošálilo ani to, že místo podezřelé přišla na stěr DNA úplně jiná žena.

Obžalovaná v podstatě na silnice nepatří. Michal Kabelík, soudce

Městský soud v Brně zatím nepravomocně poslal řidičku na dvacet šest měsíců do vězení a na dalších šest let jí zakázal řídit. Ženě známé na brněnské drogové scéně pod přezdívkou Pipi dlouhá punčocha ale hrozí v dalším případě spojeném s mezinárodním obchodem s drogami až dvanáct let za mřížemi.

K nehodě došlo předloni v červenci v úseku ulice Žabovřeská, kde byly v plném proudu práce na stavbě velkého městského okruhu. Třiatřicetiletá žena za volantem Škody Octavie jela zcela bez ohledu na provoz, značky, stavbu i své schopnosti.

Přejela do protisměru a narazila do protijedoucího vozu, v němž po střetu zůstali tři zranění lidé včetně dítěte. Řidička po havárce na nic nečekala a co nejrychleji utekla.

Když policisté zjistili, komu auto patří, přiznala se k řízení majitelova známá. Jenže detektivové rychle prokoukli, že tato žena za volantem určitě neseděla. Pátrání nabralo jasný směr poté, co se podařilo v havarovaném autě najít stopy DNA na nedopalku cigarety a také v krvi ulpělé na vystřeleném airbagu. Do hledáčku policistů se dostala přítelkyně majitele vozu.

Smyčka se měla definitivně utáhnout poté, co byla žena vyzvána, aby se dostavila na odběr DNA. Na policejní služebnu pak v určenou hodinu skutečně dorazila žena prokazující se občanským průkazem podezřelé, strážci zákona ale rychle přišli na to, že to je úplně jiná osoba.

Žena se také hned přiznala s tím, že dostala nabídku snadno si vydělat deset tisíc, které nutně potřebovala na pervitin, a tak kývla na to, že se bude vydávat za podezřelou.

Další odběr DNA už musela absolvovat sama podezřelá a policejní experti prokázali jasnou shodu. Klíčový důkaz se pokusil ještě napadnout majitel vozu a ženin přítel v jedné osobě, když tvrdil, že policisté z havarované škodovky odebírali stopy špatným způsobem, což on dokáže velmi dobře poznat, neb je recidivista.

Obstojí důkaz odběru DNA?

Senát brněnského městského soudu v čele s Michalem Kabelíkem ale neměl o vině ženy pochyb. „Samotný nedopalek cigarety nebyl jedinou stopou prokazující přítomnost obžalované v automobilu, ale zejména se jednalo o výrazné stopy na airbagu, který musel být aktivován až při nehodě, tudíž musel zasáhnout, a tím se dostat do kontaktu s řidičem, který seděl za volantem,“ vysvětlil soudce v rozsudku, který má Právo k dispozici.

„Mnohem vážnějšího činu se obžalovaná dopustila poté, kdy evidentně v úmyslu zbavit se možného postihu za řízení bez řidičského průkazu a pravděpodobně i za jízdu pod vlivem návykových látek opustila místo dopravní nehody, odkud prchla, přestože jí bylo výslovně sděleno řidičem protijedoucího vozidla, že tamní osádka není v pořádku,“ uvedl soudce.

Kromě trestu vězení soud uložil ženě i zákaz řízení. „Obžalovaná v podstatě na silnice nepatří, neboť svým chováním výrazně ohrožuje bezpečnost provozu a ostatních účastníků na něm. Doba strávená ve věznici se do doby zákazu činnosti nezapočítává,“ připomněl soudce Kabelík.

Proti verdiktu se odvolalo jak státní zastupitelství, tak i samotná obžalovaná. „Nebyl proveden žádný důkaz, který by klientku usvědčoval z trestné činnosti, nikdo ji jako řidičku neidentifikoval. Není ani potvrzeno, že by za sebe někoho posílala na odběr,“ argumentoval před odvolacím senátem ženin obhájce a napadl závěr policejních expertů týkající se právě odběru DNA, když dodal oponentní znalecký posudek.

„Měla jsem oteklou pusu, ležela jsem v horečkách. Nikdo mě nekontaktoval, že mám jít na nějaké odběry, to rozhodnutí za mě udělal přítel,“ tvrdila obžalovaná. Odvolací senát brněnského krajského soudu proto jednání o konečném verdiktu odročil, aby se ke klíčovému důkazu v podobě DNA ještě jednou vyjádřili policisté.