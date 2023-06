Ženě na přechodu přejel nohy a ujel. U soudu se divil, že dostal zákaz řízení

K nehodě došlo loni v květnu na Drobného ulici v Brně. Mladík za volantem svého vozu nezastavil před přechodem pro chodce před procházející ženou, narazil do ní, přejel jí nárty obou nohou, a místo toho, aby zastavil a zraněné pomohl, šlápl na plyn a zmizel. U brněnského městského soudu si za ublížení na zdraví z nedbalosti a neposkytnutí pomoci vyslechl dvouletý trest vězení s podmíněným odkladem na tři roky a zákaz řízení na čtyři roky k tomu. Původně mu hrozil zákaz řízení na deset let.

Verdikt městského soudu se však Patskanovi zdál být příliš přísný, a tak se odvolal k brněnskému krajskému soudu. „Nikdo nespekuluje o vině nebo závažnosti celé události, klient se doznává. Ale jde nám o ten zákaz řízení, to i s přihlédnutím k návrhu státní zástupkyně u jednání soudu prvního stupně. Ta nejprve navrhovala tři roky zákazu, ale vzhledem k přístupu klienta, který se omluvil a poškozené poskytl náhradu škody, byla ochotná navrhnout i mírnější trest. Neříkáme, že trest je nepřiměřený, ale žádáme soud o shovívavost,“ tvrdil mužův advokát.

Advokát si pak vysloužil pozdvižené obočí členů odvolacího senátu, když tvrdil, že je dobře seznámen právě s rozhodovací praxí tohoto senátu specializovaného na řešení dopravních nehod. Pokud by tomu tak bylo, musel by totiž vědět, že právě tento senát je zcela nesmlouvavý zejména v případech, kdy řidič od dopravní nehody ujede, aniž by zraněným poskytl pomoc. A to hned také předseda senátu Aleš Flídr důrazně připomněl.

Opilý řidič zabil u Brna nepřipoutanou spolujezdkyni, vyvázl s podmínkou Krimi

„Pokud obžalovanému hrozilo až deset let zákazu řízení, tak asi nemůže říkat, že je to nepřiměřený trest. A já opakuji, že za neposkytnutí pomoci, pokud jsou pro to podmínky, dáváme trest vězení. Považujeme to za hyenismus,“ prohlásil soudce Flídr.

Jedním dechem pak upozornil, že nejeden lidský život byl zmařen jen proto, že i při banálních střetech řidiči ujeli. „Připomínám případy, kdy řidiči srazili chodce jenom bočním zrcátkem. V jednom případě spadl chodec do vody v příkopu u cesty a utopil se. Druhému po pádu na zem zapadl jazyk. Stačilo jen zastavit a pomoct jim, u těch sražených by totiž nešlo ani o lehkou újmu na zdraví a vše by se vyřešilo jen pokutou. Mohli žít. My takové jednání považujeme za velmi nebezpečné a bezohledné, a pokud obžalovaný dostal jen podmínku, byl nepřiměřeně zvýhodněn,“ zakončil soudce Flídr.