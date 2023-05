Kamaráda po autonehodě nechal umírat a utekl. Dostal 4,5 roku

Náraz do dopravní značky poraněnému muži téměř utrhl hlavu. Doma na něj marně čekala snoubenka a dvě děti, syn se mu narodil tři týdny před nehodou. Sosnar v době nehody neměl ještě zpět řidičský průkaz, o který přišel poté, co opilý ujížděl v Brně před policejní hlídkou.

Teprve před trestním senátem se Sosnar rozhoupal a přiznal bez vytáček svou vinu. „Tu noc jsme se s kamarádem pohádali, sedal jsem do auta v afektu. Jak auto zastavilo, vytáhl jsem přítelkyni, a když jsem vytahoval kamaráda, viděl jsem, že je mrtvý. Zpanikařil jsem. Je mi to nesmírně líto,“ prohlásil Sosnar. Podle znaleckého posudku jel jen pár set metrů před místem nehody rychlostí sto čtyřicet kilometrů v hodině.

„Policie tu není od toho, aby obžalovaného chválila. Jestli je takový chlap, že může jezdit po obci stočtyřicítkou, tak má být takový chlap, že pak zavolá pomoc a policii. Nemusí se sám obžalovávat, ale i v kontextu pozůstalé rodiny se k tomu mohl nějak postavit, dát na vědomí, že tu věc spáchal. Pak by to nemuselo trvat dva roky,“ řekla soudkyně při odůvodnění verdiktu.

„Obžalovaného vnímáme jako problematickou osobu. S ohledem na věk má nemalé množství přestupků, už několik měsíců po nehodě dostal další pokutu. A pokud jste měl problémy s afektem už od dětství, měl jste to řešit, měl jste se k tomu postavit čelem, v době nehody vám bylo dvacet pět. Už dřív jste ujížděl policii, měl jste tendence ke zkratkovitému jednání a to vyústilo v to, co tu teď řešíme,“ řekla soudkyně Sosnarovi.