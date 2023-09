Další lež o Ukrajincích: Policie varuje před tvrzením o pobodání dvojice Čechů v Doksech

„Tak kamaráde, v Doksech pobodali dva Ukrajinci dva český kluky. Jeden umřel, našli ho v Mácháči. Ty zm*di ho hodili do jezera. Pro druhého přiletěl vrtulník. Byl v kritickém stavu. Je zakázáno o tom mluvit, hlavně záchranáři a policie mají přísný zákaz. Ty zm*di tady tady hledal vrtulník, ale jestli je chytli, nevím. Stalo se to cca před 20 dny. Rozmazni to. Máš na to páky,“ tvrdil pisatel.