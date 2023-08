Pavel k dvěma případům znásilnění: Odsuzuji zneužívání nenávisti k politickým hrám

Ocenil práci policie a poznamenal, že pravidla musí platit pro všechny stejně. „Násilí a agrese nemají národnost ani náboženství. Jejich projevy nebudeme tolerovat bez ohledu na to, kdo se jich dopouští,“ napsal.

„V naší historii máme více smutných případů, kdy byla uplatněna kolektivní vina, vždy to mělo tragické důsledky. O to víc mě zaráží někteří jednotlivci, kteří neváhají zneužít strach a negativní emoce k prosazování vlastních politických zájmů či zisku silnějšího postavení. Odsuzuji zneužívání nenávisti, vzteku a paniky k politickým hrám. Podněcování negativních emocí do nezvladatelné úrovně vede pouze k tomu, že se sami stáváme tím, proti čemu vystupujeme,“ doplnil prezident.