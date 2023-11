Obhajoba pana exposlance pak byla postavena na těch nejnižších argumentech. Ta holka má totiž na instagramovém profilu fotky! Dokonce se smála! Ach jo. Známe hrdiny, kteří si prožili ty nejhorší věci, které si jen umíte představit. A víte co? Také dávají fotky na sociální sítě. Skandál. Je to jejich boj. Jejich vyrovnání se se situací. Vždyť i nepoučené okolí často říká: „Hele, byl to jeden špatnej sex, tak se na to vyprdni a žij dál. Běž se projít.“

Jsme tak přísnými soudci. Očekáváme chování od lidí, jejichž situaci si vůbec neumíme představit. Nevíme, co za tím úsměvem je. I oběti násilných trestných činů mají smysl pro humor. Jsou to lidé z masa a kostí.

Jednou nám jedna hrdinka řekla: „Bylo to hrozný, típal o mě cigarety. Tak jsem mu koupila iqosky.“ A pamatuju si, jak jsme se najednou obě naráz zasmály. Ne snad proto, že je to vtipné. Ale protože je to absurdní. Protože nakládáme neustále na oběti, co měly, nebo neměly dělat, kam měly, nebo neměly jít, co měly mít, nebo neměly mít na sobě.