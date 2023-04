Příběh Elišky: Táta mě bil, učitel znásilnil. Dostal podmínku a já žiju na antidepresivech

„Doma to nikdy moc nefungovalo. Táta je alkoholik, který si to nepřizná. Bil nás děti i mámu. Fyzické tresty byly na jiné úrovni, než když dá rodič dítěti facku, protože něco provede. Jednou mě otec táhl za kapuci u mikiny přes půl baráku, vytřel se mnou podlahu a pak mě hodil na topení. Přišla jsem o dva přední zuby,“ začíná vyprávět Eliška svůj silný příběh v rámci podcastu Pod svícnem, který zveřejňuje příběhy obětí domácího násilí.

„Byl to tehdy nový učitel, který do té doby učil na druhém stupni. Všiml si mě, když jsem v družině seděla bokem od ostatních dětí,“ vzpomíná dnes dospělá žena na hrůzný zážitek.

„Vnitřně jsem z toho strašně nasraná. U takových lidí to není hloupost, ale bezcitnost. Ti lidé asi nikdy nezažili nic, co by je tak silně zasáhlo. Nedokáží si uvědomit, co to s člověkem dělá. Když člověk sám neměl nikdy problém, tak je těžké pochopit, jak se může cítit někdo, kdo takový problém má. Já jsem o svém příběhu dlouhou dobu nebyla schopná mluvit. Byla jsem hospitalizovaná na psychiatrii, tam mi všichni naslouchali a stejně jsem to nedokázala. Svoji roli hraje čas nebo příběh někoho jiného. Vyčítat lidem, že přišli s příběhem až po delší době, je hrozné,“ dodává Eliška.