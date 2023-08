Příběh Hany: Dvacet let žila s tyranem. Po dceři našla odvahu veřejně vystoupit i ona sama

Byla to právě Hanina dcera Anička (Anuka), která se před několika měsíci rozhodla veřejně vystoupit v podcastu Pod svícnem a říct světu, co se u nich doma dělo za zavřenými dveřmi.

„Byla jsem ráda, že o tom promluvila, protože jsem věděla, že jí to pomůže. Přiznám se, že když jsem to poprvé slyšela a ona tam mluvila o tom, že jsem jako matka nezasáhla, tak se mě to dotklo. Jenže potom jsem si uvědomila, že má vlastně pravdu, nezásahla jsem,“ říká paní Hana, která v podcastu mluví právě o důvodech, které ji k tomu vedly.