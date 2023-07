Příběh Katky: Znásilnil mě a málem zardousil. Systém mě zklamal

Katka přiznává, že ze začátku vztahu o partnerově minulosti příliš informací neměla: „Co dělá ve svém volném čase, jsem nevěděla. Jediné, co mi prozradil, že před naším seznámením ve velikém pěstoval marihuanu, ale protože se nad ním stahovala mračna a hrozilo odhalení, tak toho nechal. Jeho minulost jsem tehdy neřešila. Tehdy mě opakovaně ujišťoval, že jsem mu otevřela oči, že díky mně může své návyky změnit a být příkladným otcem i partnerem. Mazal mi med kolem pusy a já mu slepě věřila, podporovala a pomáhala. To, že to všechno už tehdy byla manipulace, si uvědomuji až nyní.“