Příběh Filipa: Byl jsem otčímova sado-maso loutka

„Když jsem chodil do školky, začal si se mnou sexuálně hrát mámin přítel. Chtěl, abych mu poskytoval orální sex. Už v té době jsem nechtěl, řekl jsem mu, že mi to není příjemné, ale přemluvil mě, dával mi peníze,“ líčí Filip své první vzpomínky.

Když byl Filip ve druhé třídě, musel otčím kvůli problémům se zákonem opustit Českou republiku, a domácí násilí tak přestalo. Abnormálnost svého útlého dětství si však uvědomil až později. „Říkal mi, že je to naše tajemství. Nedošlo mi, že to není normální, myslel jsem, že se to děje ve všech rodinách. Až ve dvanácti letech mi došlo, že to není vůbec normální a nikdy se to nemělo stát,“ vysvětluje.