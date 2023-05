Pavel Houdek: Z hluboké bažiny domácího násilí se oběť bez pomoci nevyhrabe

„Násilí má různé podoby. Samozřejmě můžeš někoho zničit nejen tak, že mu dáš pár facek, ale i tak, že ho neustále deptáš, shazuješ, ponižuješ nebo ho odřezáváš od sociálních vazeb. V kontextu domácího násilí to pak v drtivé většině případů fyzickým násilím končí, málokdy je to oddělené. Násilník si zpravidla připravuje půdu… Z člověka vytvoří psychickou trosku,“ vysvětluje Houdek.

„Těch případů je výrazně méně. U fyzického násilí je zhruba v 96 procentech případů agresorem muž,“ říká Houdek a pokračuje: „Je to jasné, proč tomu tak je. Žijeme ve společnosti, která je genderovaná. Mocenské pozice mají v drtivé většině muži. A pak se to odráží i ve vztazích… Myslím si, že kdyby to tak nebylo, tak by se to odrazilo i na domácím násilí. Vidíme to třeba ve firmách, kde jsou ve vedení ženy. Tam dochází k tzv. bossingu ze strany žen. Primárně jde prostě o zneužití moci.“