Zveřejňují příběhy domácího násilí a pomáhají obětem. Tak velkou reakci veřejnosti samy nečekaly

Téma domácího násilí v poslední době čím dál tím více rezonuje společností. O edukaci společnosti a změnu legislativy se snaží iniciativa Pod svícnem, kterou vloni založily Michaela Studená a Barbora Urbanová. Kromě toho iniciativa pomáhá přímo konkrétním obětem domácího násilí. Novinky od konce dubna budou zveřejňovat podcast Pod svícnem i na svém webu v rubrice Pod svícnem.

„Oběti se často bojí domácí násilí nahlásit. Žijí dlouhodobě s traumatem, proto nahlásí takové jednání někdy až po dlouhých měsících či letech. Oběti si někdy nepřipouští, že to, co zažívají, je domácí násilí. Nedokáží to přesně pojmenovat. A je úplně jedno, jestli je to muž, nebo žena,“ říká v úvodu rozhovoru Studená.

„Zároveň musíme říct, že agresor svoji oběť často obviňuje. Ta pak zažívá pocit viny a samozřejmě moc dobře ví, že pokud někomu o problému řekne, tak nastane bagatelizace problému. Systém je vůči obětem nepřátelský,“ vysvětluje Urbanová.

Na otázku, jak iniciativa obětem domácího násilí pomáhá, odpovídají zakladatelky shodně: „Kromě toho, že je vyslechneme, tak jsme docela dobré kamarádky na telefonu. Jsme v tom procesu takový mezičlánek. Ono totiž samotnému zkopání oběti v kuchyni předchází spousta věcí, kterých si můžete všímat a můžete zasáhnout. Jasně třeba ukazujeme, co jsou to tzv. red flags (varovné projevy). Kromě toho se snažíme právě o to, aby nedocházelo k bagatelizaci domácího násilí a snažíme se i o legislativní změny.“

Od zveřejňování příběhů konkrétních obětí v podcastu si zakladatelky iniciativy slibují i to, že posluchač/ka si uvědomí, že právě takovému chování agresora musí čelit ve vlastní domácnosti.

„Když slyší od jiných obětí, že takové znásilnění v šestinedělí opravdu není v pořádku, tak jim to může pomoci si uvědomit, že domácí násilí nejsou jen facky a rány pěstí. Domácí násilí má velkou škálu nástrojů, jak vám ublížit,“ zdůrazňuje Studená.

Chtěly by podporu prezidenta

V rozhovoru zakladatelky hovoří rovněž o vlivu domácího násilí na děti, které mohou být často „pouze“ v roli svědka. „Vidí dynamiku vztahu mezi rodiči a potom si to přenáší do dalšího života. Existují v podstatě tři možnosti, co se může stát. Buď se stane obětí, agresorem nebo skončí v péči terapeuta,“ podotýká Studená.

Urbanová jakožto poslankyně (STAN) prosazuje změnu legislativy v politických kruzích. „My jsme s Pod svícnem otevřely peklo. Začaly k nám lítat příběhy a podařilo se nám vytvořit silný hlas, který teď na veřejnosti vypráví příběhy těch opravdových obětí. My jim teda rády říkáme hrdinové a hrdinky, protože to přežili a jdou s kůží na trh. Cítím, že i ve Sněmovně je tohle téma v poslední době bráno velmi vážně. Máme otevřenou cestu k systémovým změnám,“ věří Urbanová.

„Daří se nám podpora napříč stranami i v rámci opozičních lavic. Mimochodem, kdybychom měli podporu i nového prezidenta, tak bychom byly rády. Zdravíme na Hrad,“ s úsměvem doplňují obě ženy.

Příběh Magdy strhl lavinu solidarity

V nedávné době iniciativa zveřejnila příběh Magdy. Její partner týral ji samotnou a potají i jejich dvě malé děti. Šestiměsíční holčička utrpěla 11 zlomenin, násilník dostal u soudu podmíněný trest.

„Ona o týrání dětí nevěděla. Když viděla, že má dcera nateklou ručičku, tak hned běžela do nemocnice, kde se teprve přišlo na to, že dítě má skrytých zranění mnohem víc. Po zveřejnění příběhu pak dostala naloženo od soudců z lidu, kteří nechápali, jak si toho nemohla všimnout. To ji dostalo do kolen. My jsme pak byly první, kdo se jí zeptal, co agresor prováděl jí. Povzbudily jsme ji, aby věděla, že má okolo sebe spoustu lidí,“ popisuje Studená příběh Magdy.

V tomto případě vznikla i sbírka s cílovou částkou 50 tisíc korun. Magda totiž po řádění agresora potřebuje pro děti specializované školky, terapie, u obou dětí se navíc objevila posttraumatická stresová porucha. Starší z holčiček si začala ubližovat. Po zveřejnění případu se zvedla obrovská vlna solidarity a doposud se vybralo zhruba 537 tisíc korun, tedy více než desetinásobek původní částky.

„My jsme vypočítaly, že k tomu, aby se mohla vrátit do práce, mohla se přestěhovat nebo zaplatit školky a terapie, potřebuje asi 600 tisíc korun. Ještě jsme se smály, že takovou částku vybrat nedokážeme a najednou máme přes půl milionu. Hrozně ráda bych poděkovala. Mám k té částce obrovskou pokoru. Magda, ta jenom brečí a říká, že si takové peníze nezaslouží a ať je dáme někomu, kdo si je zaslouží víc než ona. Ale já všem, kdo poslal peníze, můžu garantovat, že je to člověk, který si to zaslouží. Je to jeden z nejhodnějších lidí, kterého jsem kdy poznala,“ říká Studená.

Pasáž o příběhu Magdy začíná na videu v čase 34:24.

Podcast s příběhy obětí

Příběh Magdy bude brzy jedním z těch, které si posluchači mohou poslechnout v audio verzi na Novinkách. Následovat budou i další příběhy nebo rozhovory s odborníky.

„Očekáváme, že se problematika domácího násilí dostane k co nejširšímu publiku. Čtenáři a posluchači Novinek snad i díky nám budou vědět, jak se postavit k domácímu násilí, pokud se v jejich okolí objevuje, nebo objeví. Nechceme jen šokovat příběhy ostatních, ale chceme, aby lidé věděli, co v takových situacích dělat. Nenaháníme fanoušky, nemáme to jako byznys. Všechno si financujeme ze svého a ceníme si příležitosti, kterou máme,“ dodávají Studená a Urbanová.

Na celý rozhovor se zakladatelkami iniciativy se můžete podívat na videu.