Zemřel Gordon Moore. Předpověděl, co čeká počítače

Ještě předtím – v roce 1965 – vyřkl tento technologický průkopník svoji nezapomenutelnou předpověď. Díky technologickému pokroku by se měl počet tranzistorů v jednom integrovaném obvodu zdvojnásobit každých 18 měsíců, aniž by se zvýšila cena.

A právě tato předpověď se stala později známou jako Moorův zákon, který předpověděl neustálý nárůst výpočetního výkonu obvodů v elektronice na celá desetiletí. Moore sám v článku tvrdil, že integrace obvodů by mohla vést k takovým zázrakům, jako jsou osobní počítače, nebo dokonce automatické řízení automobilů. I tato předpověď se dnešní optikou pomalu vyplňuje.

Procesory Intel se nakonec dostaly do více než 80 procent osobních počítačů na celém světě. I když Moore předpověděl nástup osobních počítačů, sám si počítač do domácnosti pořídil až koncem 80. let.