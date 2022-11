Boj o nejvýkonnější počítačové srdce

Jako první uvedla do prodeje nové čipy do prodeje společnost AMD, konkrétně jde o špičkové modely Ryzen 9 7950X a Ryzen 9 7900X, ale také nižší edice Ryzen 7 7700X a Ryzen 5 7600X. První zmiňovaný model přitom okamžitě ovládl statistiky těch nejvýkonnějších procesorů.

Nenechte se zmást číselným označením. Ryzen 7000 je přímým nástupcem Ryzenů 5000, které byly ještě donedávna považovány za to nejlepší, co je pro desktopy na trhu k mání. Sedmitisícovka nicméně dělá za minulostí tlustou čáru a v podstatě proměňuje starší generaci na zastaralý hardware. Je to dáno především doslova náloží technologií, kterými se novinky chlubí.