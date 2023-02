YouTube i Twitter. Internetoví giganti polevují v tažení proti dezinformacím

Tak jako další sociální sítě, i YouTube po prezidentských volbách roku 2016 několik let stupňoval snahu potlačovat dezinformace. Najímal analytiky a moderátory obsahu a investoval do posílení automatizovaných nástrojů proti šíření falešných narativů. Dnes už to neplatí, napsal minulý týden americký list The New York Times.

Foto: Lucy Nicholson, Reuters Ilustrační foto