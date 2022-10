Dezinformační weby mají namále

„Materiál je diskutován v rámci expertů politických stran a zatím tedy nešel ještě do oficiálního připomínkového řízení. Principem by měla být blokace online zdrojů, které ohrožují národní bezpečnost. Nikoliv tedy blokace kvůli prostým dezinformacím,“ sdělila Právu mluvčí ministerstva vnitra Hana Malá.

Půjde o případy, kdy dezinformace nebo propaganda můžou „ohrozit svrchovanost, územní celistvost, demokratické základy země nebo značnou měrou ohrozit vnitřní pořádek a bezpečnost“ státu.

Blok i do hodiny

Návrh, který má redakce Práva k dispozici, míří k omezení dosahu takových článků. Úřadu umožní v krajním případě zablokovat problematickou stránku do několika hodin, u obzvlášť závažných případů do hodiny. O to se postará poskytovatel internetového připojení nebo hostingové služby.

„Omezení nebude spočívat ve výmazu obsahu či zrušení domény, ale pouze v omezení či ztížení přístupu k němu. I kvantitativní omezení dosahu však může být efektivní z hlediska prevence manipulace veřejnosti dezinformacemi, resp. válečnou propagandou,“ stojí v návrhu.

Podle legislativců tím nedojde k popření práva vytvářet a šířit informace, omezen ale bude jejich dosah. Na ten podle zákona nárok nevzniká, ale omezuje účinky dezinformace. O takovémto vypínání má rozhodnout přímo ministerstvo vnitra po posouzení obsahu stránek a konzultaci s bezpečnostními složkami státu.

Další otázkou je také technické provedení takového blokování. Ústavní právník Jan Kysela Právu sdělil, že by návrh měl také řešit, jak by se provozovatel, který by daný web musel vypnout, mohl takovému nařízení bránit.

„Jestli by se bez dalšího podvolil nebo se bránil a případně jakou cestou. Nabízí se cesta soudní, jiná v úvahu nepřipadá. Jde o to, jestli by rozhodnutí ministerstva vnitra mělo být chápáno tak, že nemá odkladný účinek, a že se sice můžete před soudem bránit, ale předtím to vypnout musíte, jinak vás tíží kupříkladu penalizace,“ popsal.

Vnitro ve svém návrhu doporučuje, aby za nedodržení příkazu padaly donucovací pokuty až do výše 100 tisíc korun.

Odborníci při prvotním návrhu zákona debatovali také o tom, jestli by stát měl postihovat také konkrétní šiřitele dezinformací. S tím aktuální verze nepočítá. „Tresty pro šiřitele dezinformací již existují v některých případech v trestním zákoníku,“ uvedla mluvčí vnitra. Typickým příkladem je zákon proti šíření poplašných zpráv.

Dle odborníků na ministerstvu je komplikované právně ohraničit, co přesně je dezinformace a zda je ohrožením státních zájmů.

„Ani důraz na nepravdivost informace není spolehlivým vodítkem, protože dezinformace obsahuje i větší či menší díl pravdy, příp. je informace demagogicky dezinterpretována nebo je výběrově informováno pouze o některých skutečnostech,“ uvádí.

Nová verze zákona

Podle zmocněnce pro oblast médií a dezinformací Michala Klímy se momentálně pracuje na druhé verzi tohoto zákona.

„(Původní) zákon byl připraven v červnu, poté byl odmítnut a ministerstvo nyní pracuje na nové verzi, která by měla být hotová za měsíc. Já se k tomu dostanu až ve verzi, která bude připravena k připomínkám,“ uvedl s tím, že příprava zákona probíhá v neveřejném procesu.

Ruská i čínská propaganda se šíří hlavně na sociálních sítích a stále sílí. Společnost Meta, která vlastní Facebook, ve své nedávné zprávě jmenovitě poukázala na rozprášení sítě propagandistických účtů čínského původu působících na české občany.