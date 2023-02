Stát by mohl vypínat weby s dezinformacemi, uvedl Fiala

Stát by mohl mít v budoucnu zákonný nástroj, jímž by byl schopen bojovat proti dezinformacím například vypnutím webů, jež jsou prokazatelně pod vlivem cizích mocností. Během diskuse se studenty Vysoké školy báňské - Technické univerzity v Ostravě to řekl předseda vlády Petr Fiala (ODS). Reagoval tak na jeden z dotazů studentů.

Foto: Aleš Honus, Právo Premiér Petr Fiala při diskusi se studenty VŠB v Ostravě