TikTok vyvolává obavy i v zahraničí. V mnoha zemích čelí omezením

Podle dat agentury We are Social má TikTok více než miliardu aktivních uživatelů a na celém světě je šestou nejpoužívanější sociální platformou. V EU má přibližně 125 milionů aktivních uživatelů. Jako taková bude podléhat novému nařízení EU o digitálních službách.

Majitelem aplikace je čínská společnost ByteDance, která v listopadu 2017 koupila firmu musical.ly se sídlem v Šanghaji, která provozovala obdobnou aplikaci cílenou na americký trh. Uživatelská základna této aplikace byla sloučena do vlastní aplikace Douyin, což se stalo základem pro expanzi spojené aplikace na západní trh pod názvem TikTok. Úspěch TikToku se odráží i v jeho příjmech z reklamy. Ty v roce 2022 dosáhly více než 11 miliard dolarů, což představuje trojnásobný nárůst během jediného roku.

Loni v březnu aplikace omezila služby v Rusku, a to kvůli novému zákonu, který hrozí tvrdými postihy za šíření jiných než oficiálních informací o ruské armádě. Loni v srpnu zrušil svůj účet na TikToku, kde se zaměřoval na mladší publikum, britský parlament. Učinil tak po stížnostech některých vysoce postavených konzervativních poslanců, kteří vyjádřili obavy ohledně bezpečnosti dat na této platformě.

Místo textu ale na TikToku hrají prim videa, krátké nahrávky s délkou od tří do 60 sekund. A právě takto krátká délka je podle všeho receptem na úspěch, neboť v USA dokonce již čínská sociální síť překonala i Snapchat a Instagram.

Princip této online služby je velmi jednoduchý, staví na velmi krátkých videích, která se přehrávají postupně za sebou. Je to stejné, jako kdybyste si prohlíželi příspěvky na Facebooku a obrazovka se rolovala sama na další a další posty.

Letos v únoru zakázala Evropská komise svým zaměstnancům používat TikTok na služebních zařízeních s odkazem na možnou kybernetickou hrozbu. Zaměstnanci Komise již nyní nesmějí TikTok používat na služebních zařízeních a od 15. března nebudou smět ani na těch soukromých, na nichž mají zároveň nainstalované pracovní aplikace. Podobné opatření ohlásil i Evropský parlament. TikTok začala od března na všech svých zařízeních blokovat také kanadská vláda, o to kvůli obavám z úniků dat, které by mohly zvýšit zranitelnost vůči kybernetickým útokům.

Americké úřady se obávají, že Čína by mohla prostřednictvím zákonů tlačit na TikTok, respektive na jeho mateřskou společnost, aby předala data amerických uživatelů vládě, jež by je mohla využít ke zpravodajským a dezinformačním účelům. Právě tyto obavy přiměly více než polovinu amerických států zakázat užívání TikToku na zařízeních veřejných činitelů. Bílý dům pak minulý týden nařídil federálním úřadům USA, že mají 30 dní na to, aby odstranily TikTok ze všech vládních zařízení.