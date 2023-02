USA, Evropa a nově i Kanada. Zákazy TikToku u zaměstnanců se množí

Také Evropská komise (EK) vytáhla minulý týden do boje proti aplikaci TikTok. Nově tak pracovníci evropských institucí nesmějí čínskou aplikaci na oficiálních zařízeních používat.

Zaměstnanci byli požádáni, aby tak učinili co nejdříve, nejpozději však do 15. března. Pro ty, kteří to nesplní ve stanovené lhůtě, již nebudou k dispozici podnikové aplikace, jako je e-mail Komise a Skype pro firmy.