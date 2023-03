Evropský parlament vystavil zaměstnancům stopku na TikTok

Peking to ale pravidelně popírá. „TikTok využívá 125 milionů občanů EU a potenciální zbavení přístupu k jejich účtům je sebezničujícím krokem, zejména v našem společném boji proti dezinformacím a když jsou tato opatření přijímána spíše na základě obav než na základě faktů,“ uvedla v prohlášení společnost ByteDance, která stojí za aplikací TikTok.

V případě Evropského parlamentu by měla platit stejná pravidla, jaká nastolila Evropská komise. Podle serveru Euractiv se zákaz vztahuje nejen na firemní zařízení, ale také na ta osobní, která mají zaměstnanci registrovaná pro služby Evropské unie.

Zaměstnanci byli požádáni, aby tak učinili co nejdříve, nejpozději však do 15. března. Pro ty, kteří to nesplní ve stanovené lhůtě, již nebudou k dispozici podnikové aplikace jako je e-mail Komise a Skype pro firmy.