TikTok spustil prodej v USA, uživatelé mohou nakupovat přímo při sledování videí

Měsíce testování jsou u konce. Čínská společnost ByteDance spustila na své sociální síti TikTok internetový prodej v USA. V praxi tak budou moci tvůrci přidávat reklamy na produkty či služby přímo do svých videí. Fanoušci si tak snadno koupí přesně to, co se jim bude ve videích líbit.

Foto: archív tvůrců Nákupy v TikToku