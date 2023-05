Dospívající tráví s mobilem průměrně přes čtyři hodiny denně, ukázal výzkum

Vždy záleží spíše na tom, co přesně adolescent s telefonem dělá. Důležité je také to, zda čas na telefonu nevytlačuje jiné aktivity, které jsou pro životní pohodu důležité jako například pohyb nebo spánek. Dospívající by měli spát osm až deset hodin denně, večerní používání mobilu a sociálních sítí jim však ze spánku „ukrajuje“. „V tomto ohledu je důležitá role rodičů a stanovení pravidel pro večerní používání telefonu, především u mladších dospívajících,“ míní Šmahel.

Používání sociálních sítí s sebou obecně může nést jak rizika, tak pozitiva. „Adolescenti je mohou používat pro aktivní zapojení do smysluplných, nebo dokonce podpůrných interakcí s vrstevníky a s blízkými, ale také pro pasivní prohlížení zábavního obsahu, který je uživateli předkládán tak, aby udržel jeho pozornost po co nejdelší dobu. Rodiče by se měli bavit s dospívajícími o tom, co dělají na telefonech, případně se i spolu s nimi dívat, jaké obsahy sledují,“ řekl Šmahel.